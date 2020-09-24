Чинний переможець Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з тріумфатором Ліги Європи Севільєю у матчі за Суперкубок УЄФА 2020. Який прогноз на поєдинок Баварія – Севілья, читайте на "Футбол 24".

Матч Баварія – Севілья відбудеться у четвер, 24 вересня, в Будапешті на Пушкаш Арені. Початок гри за Суперкубок УЄФА – о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Баварія – Севілья: визначилася бригада арбітрів на Суперкубок УЄФА-2020

Прогноз букмекерів на Суперкубок УЄФА Баварія – Севілья:

Авторитетна контора William Hill фаворитом зустрічі бачить Баварію. На перемогу чемпіона Німеччини можна поставити за 1.32. Успіх Севільї представлений солідним коефіцієнтом 7.5. Нічия в основний час – 5.8.

Суперкубок УЄФА очікується дуже результативним, адже на стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити з мізерним коефіцієнтом 1.33, а на відповідний тотал менше дають 3.25.

Фахівці Bwin солідарні з колегами, але трішки більше вірять в іспанську команду. Звитягу Севільї вони оцінили в 6.5, тоді як перемога Баварії представлена коефіцієнтом 1.36, а нічия – 5.5.

Якщо говорити безпосередньо про те, хто підніме над головою трофей, то тут шанси німців також кращі в рази. Котування на тріумфатора турніру: Баварія – 1.17, Севілья – 4.5.

Нагадаємо, що Баварія в прекрасному стилі виграла Лігу чемпіонів, розбивши на своєму шляху Тоттенхем, Челсі, Барселону, Ліон і ПСЖ. Севілья звично для себе взяла Лігу Європи, впоравшись з Ромою, Вулверхемптоном, МЮ та Інтером.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?