Німеччина, Бундесліга, 7-й тур

Аугсбург – Баварія – 1:0

Гол: Беріша, 59

Штутгарт – Айнтрахт – 1:3

Голи: Томаш, 79 – Роде, 6, Камада, 55, Якіч, 88

Байєр – Вердер – 1:1

Голи: Демірбай, 57 – Вельковіч, 82

Борусія Д – Шальке – 1:0

Гол: Мукоко, 79

Майнц на останніх секундах врятував нічию з Гертою

У баварському дербі Аугсбург мінімально переграв свого іменитого суперника – Баварію. Автором сенсації став Беріша, який в середині другого тайму зумів розпакувати ворота Нойєра. Яго прострілив в район одинадцятиметрової позначки і Мергім замкнув у правий кут, забивши свій перший гол у Бундеслізі (влітку він перебрався у Німеччину з Фенербахче). Справжній кураж упіймав кіпер господарів Рафал Гікєвіч, який ловив все, що летіло того вечора у його ворота. Перша поразка Баварії у сезоні опустила її на четверту сходинку турнірної таблиці – мюнхенці у чемпіонаті Німеччини не знали смаку перемог уже в чотирьох матчах поспіль.

Айнтрахт на виїзді без особливих проблем розібрався зі Штутгартом. Роде ще на початку матчу вивів "орлів" вперед, а по перерві Камада подвоїв перевагу гостей. Томаш наприкінці матчу один гол відквитав, але Якіч за 2 хвилини до завершення основного часу добив "швабів" і підняв команду одразу на 5 позицій вгору.

Байєр та Вердер розписали бойову нічию. Підопічні Херардо Сеоане забили по перерві, однак не змогли втримати перевагу, пропустивши у кінцівці зустрічі. Загалом команди влаштували справжню перестліку, завдавши за матч по 19 ударів кожна (по 7 у площину воріт). Нічия нарешті дозволила леверкузенцям вибратись із зони вильоту.

У ще одному матчі дортмундська Борусія вистраждала перемогу над Шальке. З дев'ятнадцяти ударів від "джмелів" лише постріл Мукоко за десять хвилин до завершення матчу досяг своєї цілі. Звитяга підняла Борусію на першу сходинку турнірної таблиці – з 15-ма очками команда Едіна Терзіча одноосібно очолює Бундеслігу.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ