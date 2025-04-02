Менш ніж за тиждень до першого чвертьфіналу ЛЧ проти Інтера пошкодження отримав останній лівий захисник, який залишився в Баварії, Рафаел Геррейро.

Після Нойєра, Упамекано, Іто, Девіса, Павловіча та Комана до списку недоступних гравців Баварії також додалося ім'я Рафаела Геррейро, який фактично є єдиним лівим захисником, досі доступним Венсану Компані.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, у середу, 2 квітня, португальський вінгер тренувався за індивідуальною програмою – його участь у п'ятничному матчі Бундесліги з Аугсбургом перебуває під великим сумнівом. Також Геррейро може пропустити перший матч з Інтером у ЛЧ.

Півзахисник Леон Горецка також попрацював у загальній групі менше півгодини. Це рішення ухвалив тренерський штаб, щоб гравець був повністю готовий на матч з Інтером.

Матч Баварія – Інтер відбудеться 8 квітня.

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