Баварія розтрощила Штутгарт та повернулась на другу позицію: 19 тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 19 туру Бундесліги Баварія рознесла Штутгарт попри розкішний гол Доніса. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 19 тур

Баварія – Штутгарт – 4:1

Голи: Алькантара, 5, Ґентнер, 55, (аг), Ґорецка, 71, Лєвандовскі, 84 – Доніс, 26

Нереалізований пенальті: Лєвандовскі, 65

Фортуна – РБ Лейпциг – початок матчу о 19:00

Мюнхенці в самому дебюті поєдинку повели у рахунку, Лєвандовскі скинув м'яч вільному Алькантарі, який метрів з 12 точно пробив у ближній кут. Баварія продовжувала володіти ініціативою, але Штутгарт зумів зрівняти рахунок. І зробив це у неймовірному стилі: після скидки Ґентнера Доніс трохи підробив м'яч і розкішно пробив у дальню дев'ятку. Але в другому таймі мюнхенці зробили свою справу. Спочатку Ґентнер забив у власні ворота, а на 65 хвилині Лєвандовскі не реалізував пенальті. Ґорецка через 6 хвилин все ж збільшив перевагу, а крапку в матчі поставив Лєвандовскі.

Завдяки цій перемозі Баварія набрала 42 очки та повернулась на друге місце, а Штутгарт з 14 пунктами залишився на 16 позиції.