Баварія розтрощила аутсайдера, реабілітувавшись за виліт з Ліги чемпіонів, РБ Лейпциг оступився з новачком Бундесліги
У суботу, 19 квітня, у 30-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 30-й тур
Хайденхайм – Баварія – 0:4
Голи: Кейн, 13, Лаймер, 19, Коман, 36, Кімміх, 56
РБ Лейпциг – Хольштайн – 1:1
Голи: Шешко, 74 (п.) – Мачіно, 44
Вердер – Бохум – 1:0
Гол: Вайзер, 80
Вилучення: Сіссоко, 86 (Бохум, друга жовта картка)
Майнц – Вольфсбург – 2:2
Голи: Сон, 37, Кор, 40 – Арнольд, 3, Вавро, 89
Фрайбург – Хоффенхайм – 3:2
Голи: Хьолер, 28, Доан, 36, 57 – Бультер, 45+2, Крамаріч, 45+5
Уніон Берлін – Штутгарт – початок матчу о 19:30
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Баварія після вильоту з Ліги чемпіонів відірвалась на Хайденхаймі. Мюнхенці на виїзді відвантажили у ворота суперника чотири сухих голи і залишили його у зоні перехідних матчів. "Ротен" натомість набрали 72 очки й відірвались від Байєра вже на 9 пунктів.
РБ Лейпциг на своєму полі несподівано оступився з Хольштайном. Аутсайдер Бундесліги бореться за виживання, тож постарався створити "бикам" максимум проблем. Мачіно зумів забити господарям "у роздягальню" і лише пенальті в середині другого тайму врятував РБ Лейпциг від ганьби. Як наслідок, підопічні Марко Розе втратили шанс піднятись у топ-3 і залишились четвертими.
Вердер лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Бохума. Найгірша команда Бундесліги залишається головним претендентом на виліт, а ось бременці впритул наблизились до зони єврокубків.
Майнц не зміг дотиснути Вольфсбург, пропустивши наприкінці зустрічі і через вольову перемогу Фрайбурга над Хоффенхаймом не зміг обійти останнього у турнірній таблиці, залишившись шостим.