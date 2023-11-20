Баварія мусить зіграти з Тоттенхемом два товариські матчі. Всю виручку отримає лондонський клуб.

У рамках угоди щодо трансферу форварда збірної Англії Харрі Кейна з Тоттенхема в Баварію мюнхенський клуб погодився зіграти зі "шпорами" два товариські матчі. Як інформує інсайдер Максиміліан Кох, Баварія погодилася на цю умову для того, щоб трансферна вартість Кейна не перевищила 100 млн євро.

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Повідомляється, що згідно з угодою між двома клубами, виручка з обох контрольних зустрічей дістанеться лондонському клубу. При цьому на даний момент дати і місця проведення обох матчів невідомі.

Раніше повідомлялося, що Кейн обійшовся Баварії в 100 млн євро. Ще 20 млн євро Тоттенхем може отримати у вигляді бонусів.

За підсумками 11 турів Бундесліги Кейн є найкращим бомбардиром турніру. На його рахунку 17 м'ячів.

Баварія з дублем Кейна перестріляла Хайденхайм і очолила Бундеслігу, Штутгарт здолав Борусію Д і посунув її з топ-3