"Перемога стане для нас рекордом – Баварія вже завоювала п'ять титулів, і це шанс виграти шостий трофей в сезоні. Історичне досягнення для клубу.

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Ті, хто був в команді у 2013 році, знають, що це особливе почуття – зіграти у фіналі клубного чемпіонату світу і перемогти. Це було чудово, з теплом згадую той час, коли ми разом досягли успіху", – розповів Нойєр.

Нагадаємо, за трофей клубного ЧС Баварія позмагається з мексиканським Тігресом. Матч відбудеться сьогодні, 11 лютого, початок о 20:00.

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