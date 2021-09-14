Чемпіон Німеччини прагне переманити форварда, повідомляє Football Insider.

Ван Бастен виніс невтішний вердикт щодо рівня Вернера

Баварія нібито вже розпочала роботу над підписанням Вернера. Німець розгляне можливість переїзду до Бундесліги вже в зимове трансферне вікно. На заваді трансферу можуть стати фінанси, адже форвард заробляє на Стемфорд Брідж понад 20 млн євро на рік.

Нагадаємо, що Тімо Вернер торік перебрався до Челсі з РБ Лейпциг за 53 млн євро. З приходом Лукаку він втратив місце в основі "синіх" і провів лише 98 хвилин за 4 тури АПЛ.

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