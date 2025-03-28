Мюнхенська Баварія вимагає пояснень від Федерації футболу Канади після серйозної травми Альфонсо Девіса під час матчів збірної.

За інформацією The Guardian, захисник Баварії та збірної Канади отримав розрив зв’язок у поєдинку Ліги націй КОНКАКАФ проти США (2:1) і вибув до кінця сезону. 24-річний канадець був змушений покинути поле вже на 12-й хвилині гри, а після 12-годинного перельоту виявилося, що травма значно серйозніша, ніж передбачалося.

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"Ми вимагаємо повного розслідування від Канадської футбольної асоціації та залишаємо за собою право на юридичні дії", – заявив генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен.

Це гірко для нас, і так не має бути. Ми хочемо дізнатися, що сталося насправді. Девіс скаржився на втому після попереднього матчу, але однаково грав. Це було на межі ризику. Ми – роботодавці, ми платимо гравцям, тому маємо право знати, що відбувається", – підсумував спортивний директор клубу Фройнд.

Нагадаємо, Альфонсо Девіс провів в цьому сезоні за Баварію 31 матч в усіх турнірах та відзначився 3 голами.

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