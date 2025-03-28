Баварія розлючена через серйозну травму зірки в збірній і погрожує судом: "Ми платимо гравцям"
Мюнхенська Баварія вимагає пояснень від Федерації футболу Канади після серйозної травми Альфонсо Девіса під час матчів збірної.
За інформацією The Guardian, захисник Баварії та збірної Канади отримав розрив зв’язок у поєдинку Ліги націй КОНКАКАФ проти США (2:1) і вибув до кінця сезону. 24-річний канадець був змушений покинути поле вже на 12-й хвилині гри, а після 12-годинного перельоту виявилося, що травма значно серйозніша, ніж передбачалося.
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"Ми вимагаємо повного розслідування від Канадської футбольної асоціації та залишаємо за собою право на юридичні дії", – заявив генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен.
Це гірко для нас, і так не має бути. Ми хочемо дізнатися, що сталося насправді. Девіс скаржився на втому після попереднього матчу, але однаково грав. Це було на межі ризику. Ми – роботодавці, ми платимо гравцям, тому маємо право знати, що відбувається", – підсумував спортивний директор клубу Фройнд.
Нагадаємо, Альфонсо Девіс провів в цьому сезоні за Баварію 31 матч в усіх турнірах та відзначився 3 голами.
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