Колись Вердер був грізною силою в Бундеслізі. Бременці могли дати бій навіть у Мюнхені й відбирали у "рекордмайстера" чемпіонство, однак ті часи вже давно минули. У попередніх 10 матчах здобули 8 перемог, переважна кількість з яких виявилась розгромною. Винятком не стала і перша зустріч в поточному чемпіонаті.

Підопічні Венсана Компані завдали понад 20 ударів, провели 40 дотиків у штрафному й награли майже на три очікуваних голи. Ім'я тріумфатора визначилось ще до перерви. На 21-й хвилині рахунок було відкрито: Олісе виконав крос у центр штрафного, Та пробив п'яткою, а м'яч рикошетом від коліна Діаса влетів під ліву стійку – 1:0!

На 44-й же хвилині Кейн, який запоров купу моментів, заробив на собі пенальті. Харрі сам же відправився його виконувати, легко розвівши голкіпера та м'яч по різних кутах. 2:0!

За 19 хвилин по перерві справа дійшла і до 3:0. Лаймер запустив передачу на хід Діасу, той змістився з лівого флангу в штрафний і спробував пробити, але колумбійця накрили. Сфера відскочила на Кейна – а той з 11-ти метрів провів свій 10-й гол у поточному чемпіонаті. Ніхто й ніколи не забивав у Бундеслізі 10 голів за 5 турів!

Крапку в протистоянні поставив Лаймер, який на 88-й хвилині отримав проникний пас від Бішофа й прошив Хейна з гострого кута. 4:0! Баварія святкує п'яту поспіль перемогу й залишається на вершині таблиці, набравши максимум очок. Вердер тримається в одному заліковому балі від зони вильоту.

