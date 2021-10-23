Німеччина, Бундесліга, 9-й тур

Армінія – Борусія Д – 1:3

Голи: Клос, 86 (пен.) – Джан, 30 (пен.), Хуммельс, 45, Беллінгем, 73

Баварія – Хоффенхайм – 4:0

Голи: Гнабрі, 16, Лєвандовскі, 30, Шупо-Мотінг, 82, Коман, 87

Вольфсбург – Фрайбург – 0:2

Голи: Лінхарт, 28, Хьолер, 68

РБ Лейпциг – Гройтер Фюрт – 4:1

Голи: Поульсен, 47, Форсберг, 52 (пен.), Собослай, 65, Рамос, 88 – Хргота, 44 (пен.)

Герта – Борусія М – початок матчу о 19:30

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Армінія могла виходити вперед у матчі з дортмундською Борусією вже на 10-й хвилині, однак Кобель вчасно зреагував на постріл Гака під праву стійку. В середині тайму господарі порушили правила у власному штрафному і Джан з пенальті вивів "джмелів" вперед. Ортега Морена за трохи врятував свої ворота від другого гола після удару Вольфа, однак на останній хвилині першого тайму і він був безсилий після спроби Хуммельса. В середині другої сорокап'ятихвилинки Беллінгем вийшов сам на сам з голкіпером і довів рахунок до розгромного.

Баварія у першому таймі забила у ворота Хоффенхайма три м'ячі, однак перший гол Гнабрі арбітр не зарахував через офсайд. На 16-й хвилині Серж повторив свою спробу, яка вже не викликала запитань у рефері. Лєвандовскі пострілом у дев'ятку забезпечив баварцям комфортну перевагу до перерви. Під кінець матчу Шупо-Мотінг потроїв, А Коман зняв всі питання щодо переможця.

Фрайбург у виїзному матчі проти Вольфсбурга вийшов вперед в середині першого тайму зусиллями Лінхарта. Арбітр не одразу зарахував гол – довелось втрутитись VAR. По перерві Лукас Хьолер влучним ударом гарантував команді Крістіана Штрайха третю сходинку Бундесліги.

Остання команда Бундесліги – Гройтер Фюрт – протрималась проти РБ Лейпциг весь перший тайм, а на останній хвилині заробила пенальті і пішла на перерву ведучи у рахунку. Після відпочинку Поульсен, який тільки-но з'явився на полі, відновив статус-кво, а за п'ять хвилин Форсберг з пенальті вивів "биків" вперед. Чуйка не підвела Джессі Марша – ще дві його заміни бездоганно спрацювали: Собослай і Новоа Рамос фактично добили знекровлений Гройтер Фюрт.

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