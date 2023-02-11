У суботу 20-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 20-й тур

Баварія – Бохум – 3:0

Голи: Мюллєр, 41, Коман, 64, Гнабрі, 73 (п.)

Вердер – Борусія Д – 0:2

Голи: Байноу-Гіттенс, 67, Брандт, 85

Хоффенхайм – Байєр – 1:3

Голи: Нсокі, 77 – Андріх, 7, Діабі, 47, Гложек, 56

Фрайбург – Штутгарт – 2:1

Голи: Гріфо, 60 (п.), 84 (п.) – Фюхріх, 30

Майнц – Аугсбург – 3:1

Голи: Лі, 21, 52, Онісіво, 24 – Деміровіч, 27 (п.)

РБ Лейпциг – Уніон Берлін – початок матчу о 19:30

Шальке розійшовся миром з Вольфсбургом – пенальті, два незараховані голи і третя нічия поспіль для головного невдахи

Баварія розгромила Бохум. Гості тримались майже весь перший тайм, однак незадового до перерви пропустили від Мюллєра. У другому таймі Коман і Гнабрі (з пенальті) завершили розгром рурців, зміцнивши лідерство на вершині Бундесліги. Іван Ордець провів за Бохум увесь матч і заробив на останніх хвилинах "гірчичник". Статистичний портал SofaScore поставив йому міцні 6,4 бали.

Борусія Д на виїзді дотисла Вердер. Господарі мужньо тримались півтора тайми, але в кінцівці зустрічі пропустили двічі, що дозволило "джмелям" піднятись на другу сходинку (поки свій поєдинок не зіграв Уніон).

Байєр переграв Хоффенхайм. "Фармацевти" вийшли вперед вже на початку матчу, а по перерві зробили рахунок максимально комфортним. Господарі спромоглись лише на гол престижу – леверкузенці перервали двоматчеву серію з поразок і піднялись в середину турнірної таблиці.

Штутгарт ледь не створив сенсацію з Фрайбургом. Фюхріх в середині першого тайму вивів "швабів" вперед і команда мала всі шанси довести матч до перемоги. Долю поєдинку вирішили два пенальті, які чітко реалізував Гріфо, не дозволивши своїй команді випасти з топ-4.

Майнц обіграв сусіда по турнірній таблиці – Аугсбург. Лі та Онісіво в середині тайму протягом трьох хвилин двічі шокували суперника, однак Деміровіч з пенальті одни гол відквитав. По перерві кореєць забив ще раз і "карнавальники" довели матч до переможного кінця.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ