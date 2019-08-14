Баварія розглядає три сценарії щодо трансферу Сане

Травма вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане серйозно вплинула на його потенційний перехід в Баварію.

Поки Лерой Сане очікує на операцію, керівництво Баварії вирішує, яким чином можна підписати 23-річного німця, повідомляє Sport Bild.

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Перший варіант – це на фоні травми вінгера запропонувати Манчестер Сіті меншу суму, ніж вимагають англійці (145 млн євро), і закрити трансфер вже до осені.

Також чинний чемпіон Німеччини роздумує над перенесенням трансферу на зиму або на наступне літо. Останній варіант є найризикованішим, адже до цього часу Сане може перепідписати новий контракт з "містянами".

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Нагадаємо, Лерой зазнав важкої травми і за попередніми даними пропустить 6-8 місяців.