Мюнхенці зробили англійського форварда своєю головною ціллю в літнє міжсезоння. Як повідомляє RMC Sport, Баварія готує нову пропозицію Тоттенхему щодо Харрі Кейна у розмірі 80 мільйонів євро.

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Керівництво "шпор" наполягає на тому, щоб нападник допрацював свій контракт. Президент Тоттенхема Леві обурений тим, що Баварія веде перемовини з гравцем особисто, не повідомляючи клуб про свої наміри. Зазначається, що у разі відмови мюнхенці не будуть підвищувати свою пропозицію і відмовляться від трансферу.

Нагадаємо, що чинна угода Харрі Кейна з Тоттенхемом закінчується у 2024 році. 30-річний форвард виступає за "шпор" понад 12 років, але не виграв з командою жодного трофея.

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