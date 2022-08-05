Традиційно новий сезон у Німеччині відкриває чемпіон попередньої кампанії. Суперник у Баварії був достойний – Айнтрахт виграв Лігу Європи 2021/22, завдяки чому отримав пряму путівку в Лігу чемпіонів. Франкфуртці регулярно завдають проблем мюнхенцям впродовж останніх років – низка перемог у чемпіонаті (одна із них призвела до відставки Ніко Ковача), а також тріумф у фіналі Кубка Німеччини 2017/18.

Садьйо Мане – найіменитіший літній новачок Баварії – вийшов з перших хвилин. Нападник дебютував ще минулого тижня в поєдинку Суперкубка Німеччини проти РБ Лейпциг (5:3) і одразу ж забив гол. Де Лігт, Мазрауї та Гравенберх опинилися в запасі. У стартовому складі Айнтрахта опинився екс-зірка Баварії Маріо Гьотце, який перебрався з ПСВ.

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Перші хвилини запам'яталися перфомансом фанатів Айнтрахта, які влаштували ефектне димове шоу за воротами Кевіна Траппа. Не виключено, що десь це посприяло швидкому голу гостей. На 5-й хвилині Кімміх класним ударом зі штрафного вивів Баварію вперед. Всі чекали подачі, а хавбек мюнхенців хитро пробив у ближній кут і застав Траппа зненацька.

На 11-й хвилині рахунок став 0:2. Павар був першим на підбиранні та вгатив у дальній. Інтрига в Бундеслізі жила зовсім недовго – команда Нагельсманна чітко продемонструвала, що і без Роберта Лєвандовскі залишається головним фаворитом сезону. Айнтрахт міг швидко скоротити відставання, але поперечина зіграла за Баварію.

В середині тайму "ротен" могли забивати третій гол, але Мюллєр примудрився влучити у стійку порожніх воріт. Щоправда, не надто вдалий пас віддав і Гнабрі, який дещо слабо покотив партнеру. Весела гра – Айнтрахт не реалізував вихід віч-на-віч, а в наступній атаці Баварії Мусіала пробив у поперечину.

What a miss Muller pic.twitter.com/0Qvs534T5K — Josh (@_joshb67) August 5, 2022

Однак у другій половині тайму чинний переможець Ліги Європи геть поплив. До перерви Баварія забила ще тричі – Мане, Мусіала і Гнабрі довели рахунок до 0:5. Шок для вболівальників у Франкфурті. Повне домінування гостей, хоча і "орли" мали шанси, щоб забити, але змарнували свої нагоди. Але те, що коїлося в обороні Айнтрахта, не можна назвати навіть провалом. Жахіття, фіаско, апокаліпсис – це було ще гірше. Окрім п'яти пропущених, Баварія ще двічі не забила у порожні ворота (Мюллєр і Мане).

По перерві Айнтрахт таки скоротив відставання, але не без допомоги Мануеля Нойєра. Кіпер вирішив увімкнути режим Зідана за межами штрафного і втратив м'яч. Коло-Муані скористався необачністю воротаря і вразив порожні ворота.

Here’s Manuel Neuer doing Manuel Neuer things in case you hadn’t seen. pic.twitter.com/UUcgOIJDLi — The European Football Express (@TheEuroFE) August 5, 2022

Але Баварія все ж відновила перевагу в 5 м'ячів. Мусіала оформив дубль, проштовхнувши м'яч повз Траппа. Цей гол став останнім у матчі. 1:6 – ефектний старт Бундесліги 2022/23.

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