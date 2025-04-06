Центральний нападник Харрі Кейн і півзахисник Леон Горецка тренувалися з командою в неділю, інформує Bild. Раніше англієць отримав травму щиколотки, а в німця були проблеми зі спиною. Проте, очікується, що обидва гравці почнуть матч проти Інтера в стартовому складі.

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Згідно з джерелом, вінгер Кінгслі Коман ще не відновив тренувальний процес і може не зіграти в першому матчі ЛЧ, а атакувальний хавбек Джамал Мусіала пропустить щонайменше 8 тижнів.

Матч Баварія – Інтер відбудеться у вівторок, 8 квітня.

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