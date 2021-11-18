"Кімміх контактував з кимось зі свого оточення, у кого є підозра на зараження коронавірусом. Він пропустив тренування сьогодні. Ми дізнаємось більше протягом дня.

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Коман бореться із невеликими м'язовими проблемами. Він пропустить завтрашню гру. Шупо-Мотінг та Девіс щойно повернулися зі своїх збірних. Вони поїдуть до Аугсбурга, і ми подивимося. Девіс навряд чи зіграє у стартовому складі", – наводить слова Нагельсманна офіційний твіттер Баварії.

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До слова, поєдинок з Аугсбургом відбудеться вже завтра, 19 листопада, початок о 21:30. Вже через 4 дні мюнхенці завітають до Києва на поєдинок Ліги чемпіонів проти Динамо.

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