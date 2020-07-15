Баварія ризикує втратити Алабу цього літа – захисник вже обрав новий чемпіонат

Відхід оборонця Девіда Алаби з Баварії набуває чітких обрисів.

Переговори клубу з австрійцем щодо продовження контракту не дають позитивних зрушень, інформує Bild.

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Алаба все ще налаштований спробувати свої сили в іншому чемпіонаті, і остання пропозиція Баварії в розмірі 15 млн євро на рік не переконала його. Захисник вже навіть визначився з пріоритетом. Девід хотів би приєднатися до іспанських Реала чи Барселони, тому у Челсі, ПСЖ та Ман Сіті шансів на підписання гравця дуже мало. Чинний контракт Алаби з Баварією завершується через рік, що суттєво зменшує його ціну – вона складе близько 36 млн євро.

До слова, у нинішньому сезоні Бундесліги австрієць провів 28 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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