Півзахисник Корентен Толіссо точно покине клуб по завершенні сезону, стверджує Bayern & Germany з посиланням на інсайдера Крістіана Фалька.

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Чемпіон світу влітку стане вільним агентом, а Баварія не змогла домовитися про новий контракт. 4 роки тому мюнхенці заплатили 40 млн євро за зірку Ліона, однак травми завадили йому відкритися на повну. У поточному сезоні Толіссо провів лише 3 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Схожий сценарій може статися з Кінгслі Команом, але на рік пізніше. Вінгер також не поспішає підписувати новий контракт, тому імовірний продаж, щоб отримати бодай якусь компенсацію.

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