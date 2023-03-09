У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія обіграла ПСЖ з рахунком 2:0. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Баварія повторно здолала ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу і заслужено вийшла в наступний етап турніру. Як інформує Opta, цей вихід до чвертьфіналу став для мюнхенської команди 21-м у її історії. Жоден інший клуб Європи не доходив до цієї стадії Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів) так часто.

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Переможний м'яч у ворота парижан забив Ерік-Максім Шупо-Мотінг. Таким чином, п'ять із шести останніх голів Баварії у ворота ПСЖ у Лізі чемпіонів забили гравці, які раніше грали за столичний французький клуб: три м'ячі на свій рахунок записав Шупо-Мотінг, 2 – Коман.

Баварія продовжує залишатися єдиною командою в поточному розіграші ЛЧ, яка ще не пропускала голів у перших таймах цього турніру.