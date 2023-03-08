Баварія – ПСЖ: стартові склади команд і онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
ПСЖ зустрічається з Баварією в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Баварія – ПСЖ стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO. Перший матч завершився мінімальною перемогою Баварії. Париж спробує реабілітуватися за домашню поразку.
Баварія – ПСЖ: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади команд
Баварія: Зоммер – Станішіч, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллєр, Мусіала – Шупо-Мотінг.
Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Ібрагімовіч.
ПСЖ: Доннарумма – Маркіньйос, Рамос, Данілу – Хакімі, Вітінья, Верратті, Руїс, Мендеш – Мессі, Мбаппе.
Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Санчеш, Мукієле, Солер, Пембеле, Бітшіабу, Заїр-Емері, Гарбі, Екітіке.
Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе