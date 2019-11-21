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Баварія провела зустріч з представником Почеттіно

19:56 479 Читать на русском
Баварія провела зустріч з представником Почеттіно
Маурісіо Почеттіно / AFP

Мюнхенський клуб продовжує пошуки головного тренера своєї команди після відставки Ніко Ковача.

Керівництво мюнхенської Баварії провело зустріч з представником колишнього головного тренера лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, повідомляє авторитетне видання Sport Bild.

Моурінью емоційно оцінив роль Почеттіно в Тоттенхемі

Спортивний директор Хасан Саліхаміджич і голова правління німецького клубу Карл-Хайнц Румменігге провели переговори з Джованні Бранчіні – посередником, який представляв інтереси аргентинського фахівця. Зустріч відбулася в середу, 20 листопада.

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, Почеттіно залишив посаду головного тренера Тоттенхема, який очолював з сезону 2014/2015. Новим наставником лондонського клубу став Жозе Моурінью.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Німеччина Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Карл-Хайнц Румменігге Хасан Саліхаміджич Баварія Баварія
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