Баварія проведе Рібері та Роббену прощальний матч

Півзахисники Баварії Ар'єн Роббен та Франк Рібері проведуть прощальний матч у складі мюнхенців. Обоє покинуть клуб по завершенні сезону.

Сезон 2018/19 стане останнім для Роббена та Рібері у футболці Баварії. Вже скоро обидва ветерани отримають статус вільних агентів та покинуть клуб.

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"Франк прийшов до нас у 2007 році, Ар'єн – в 2009-му. У нас було десять видатних років з цим дуетом. Ми навмисно вирішили продовжити їх контракти в минулому році в знак подяки. У нас буде прощальний матч з обома, бо вони це заслужили", – розповів голова правління Баварії Карл-Ханйц Румменігге в коментарі Sky.

Роббен та Рібері у складі Баварії виграли ЛЧ 2012/13, при цьому саме голландець став автором переможного гола у ворота Борусії Д.

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