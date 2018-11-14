Баварія продовжує втрачати важливих гравців – Хамес Родрігес травмував коліно

Хавбек Баварії Хамес Родрігес отримав серйозне пошкодження, через що деякий час не допоможе команді.

Хамес Родрігес пропустить декілька тижнів через травму. Клубний лікар Баварії Ганс-Вільгельм Мюллєр-Вольфарт повідомив, що у вівторок на тренуванні колумбієць пошкодив лівий колінний суглоб. Лікування та реабілітація розпочнеться лише через 10 днів, до того часу коліно Хамеса повинно відпочити, інформує офіційний сайт Баварії.

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У цьому сезоні колумбійський півзахисник провів у Бундеслізі 8 матчів, у яких забив 3 голи. Варто відзначити, що Хамес не знайшов спільної мови з новим головним тренером Баварії Ніко Ковачем і навіть дозволяв собі різкі заяви на його адресу. Наставник, у свою чергу, дає Родрігесу не багато ігрового часу, хоча брак креативних футболістів у мюнхенців очевидний. Останній програний Класіккер футболіст просидів на лаві запасних.

Нагадаємо, що у Баварії великі проблеми з лазаретом. Травмовані вінгери Кінгслі Коман і Ар'єн Роббен, продовжують відновлення центральні півзахисники Тьяго Алькантара та Корентен Толіссо.

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