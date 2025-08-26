Баварія продовжила угоду з Deutsche Telekom до літа 2032 року. За даними Sport1.de, угода принесе Баварії до 65 мільйонів євро на рік (до 455 млн євро за весь термін контракту).

Мюнхенський клуб і одна з найбільших в Європі телекомунікаційних компаній співпрацюють з 2002 року. Новий контракт означає, що до 2032 року партнерство Баварії і Deutsche Telekom триватиме вже 30 років. Основна увага співпраці приділяється мобільному зв'язку і телекомунікаційним технологіям, цифровим фанатським сервісам і розвагам, а також соціальній відповідальності.

За умовами попередньої угоди, розрахованої до 2027 року, Deutsche Telekom виплачувала клубу близько 50 млн на рік.

