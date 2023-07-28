Аль-Наср погодився придбати у Баварії нападника Садьйо Мане за 40 млн євро.

Баварія і Аль-Наср погодили трансфер форварда Садьйо Мане за 40 млн євро. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що мюнхенці прийняли усну пропозицію Аль-Насра після вчорашніх переговорів.

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Згідно з інформацією журналіста Джеймса Бенджа, у новому клубі Мане зароблятиме 40 млн євро на рік. Він стане другим найбільш високооплачуваним гравцем команди після Кріштіану Роналду.

Минулого сезону Мане провів за Баварію 25 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 7 м'ячів і оформив 5 асистів.

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