ПСВ офіційно оголосив про підписання 19-річного вихованця мюнхенців. Новачок отримав футболку з номером 10 і контракт до літа 2030-го. За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 15 млн євро.

Ваннер подавав великі надії, ставши наймолодшим дебютантом Баварії в історії Бундесліги (16 років та 15 днів). Втім, мюнхенський клуб так і не повірив у хавбека. За першу команду "ротен" він лише кілька разів виходив на заміну, також були оренди у Хайденхаймі та Ельферсберзі.

Нагадаємо, ПСВ виграв минулий розіграш Ередивізі та гарантував собі участь у основному етапі Ліги чемпіонів.

