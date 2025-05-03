Німеччина, Бундесліга, 32-й тур

РБ Лейпциг – Баварія – 3:3

Голи: Шешко, 11, Клостерман, 39, Поульсен, 90+5 – Дайєр, 62, Олісе, 63, Сане, 83

Уніон Берлін – Вердер – 2:2

Голи: Роте, 38, Бенеш, 84 – Стаге, 2, 15

Борусія М – Хоффенхайм – 4:4

Голи: Чіародія, 5, Райтц, 32, Онора, 64, Кляйндінст, 90+1 – Шавес, 43, Бультер, 54, Гложек, 74, Табаковіч, 82

Санкт-Паулі – Штутгарт – 0:1

Гол: Вольтемаде, 88

Нереалізований пенальті: Вольтемаде, 58 (Штутгарт)

Вилучення: ван дер Хейден, 58 (Санкт-Паулі, друга жовта картка), Васіль, 90+1 (Санкт-Паулі, друга жовта картка)

Борусія Д – Вольфсбург – початок матчу о 19:30

Бохум розписав криваву нічию з Хайденхаймом – голкіперу розбили голову, він втрачав свідомість після стику

В центральному матчі туру Баварія на виїзді зустрічалась з РБ Лейпциг. Лідер Бундесліги в разі перемоги міг достроково стати чемпіоном Німеччини, тож всі очікували на запекле протистояння. Та вже на 11-й хвилині господарі шокували мюнхенців голом, а на перерву "Ротен" пішли поступаючись у два м'ячі.

Під час паузи Компані мав серйозну розмову зі своїми підопічними – ті вийшли на другу половину зустрічі з абсолютно іншим настроєм. Протягом хвилини Дайєр та Олісе перевернули все з ніг на голову, відновивши статус-кво. Наприкінці зустрічі Сане, здавалось, остаточно прибив суперника, здобувши для Баварії дострокове чемпіонство Бундесліги. Однак на 95-й хвилині Поульсен зумів зрівняти, довівши до сказу вболівальників мюнхенців – до історичної події не вистачило 5 (!!!) секунд.

До слова, не міг допомогти мюнхенцям її лідер Харрі Кейн – англієць змушений був пропустити матч через перебір жовтих карток, спостерігаючи за матчем з трибун. Цікаво, що англієць вже спустився на поле, аби підняти над головою свій перший трофей, однак "пограбування століття" продовжило "прокляття Кейна".

Рветься у єврокубки Вердер. Бременці набрали хорошу ходу і були за крок від 5-ої перемоги в шести турах. Цього разу жертвою "музикантів" міг стати берлінський Уніон. Стаге вже на 2-й хвилині вивів гостей вперед, а ще до середини тайму оформив дубль. Роте під завісу першої сорокап'ятихвилинки один гол відквитав, а за 5 хвилин до фінішу Бенеш влучним ударом вкрав у бременців надважливі 2 очки.

Справжнє божевілля видали Борусія М та Хоффенхайм. Команди забили на двох вісім голів і розписали вогняну нічию. Цікаво, що в середині першого тайму "жеребці" вели з рахунком 2:0, однак згодом розгубили свою перевагу і зуміли врятувались лише у доданий час.

Ще одну драму видали Санкт-Паулі та Штутгарт. Перший тайм минув без голів, а по перерві "пірати" залишились у меншості. Щобільше, арбітр призначив пенальті у ворота господарів і Вольметаде... не зумів переграти екс-голкіпера Зорі. До честі нападника, він таки зумів реабілітувались за 2 хвилини до завершення гри, пограбувавши Санкт-Паулі. Вже у доданий час Васіль заробив повторний "гірчичник" і господарі залишились удев'ятьох, але на результат це не вплинуло.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ