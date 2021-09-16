Унікальний комплект розроблений із нагоди знаменитого Октоберфесту, який цьогоріч не відбудеться через карантинні обмеження. Баварія одягне цю форму лише одного разу – 18 вересня в рамках 5-го туру Бундесліги проти Бохума.

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"Цими вихідними ми повинні були почути: "О'запфт! За мирний Октоберфест!" Але, на жаль, мюнхенський Октоберфест в цьому році не відбудеться через пандемію.

Однак, оскільки Октоберфест є частиною баварського способу життя і міцно увійшов в наші серця, ФК Баварія та Adidas випускають спеціальний комплект. Він покликаний підкреслити зв'язок клубу з його домом і його традиціями", – йдеться у повідомленні прес-служби Баварії.

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