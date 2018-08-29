Баварія презентувала нову форму з океанського пластика

Баварія опублікувала фото нової форми, яку використовуватиме у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Нове екіпірування мюнхенців виконане в сірому кольорі.

Манчестер Юнайтед представив виїзну форму сезону 2018/19

Форма виготовлена з переробленого океанічного пластика за підтримки компанії Parley for the Oceans, яка займається збором пластикового сміття в океанах, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Раніше форми, зроблені з пластику, представили Ювентус, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гелаксі, в 2016 році подібні футболки випускав Реал.