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Баварія презентувала Кюїзонса

14:41 214 Читать на русском
Баварія презентувала Кюїзонса
Мікаель Кюїзанс / твіттер ФК Баварія

Півзахисник Мікаель Кюїзонс офіційно став гравцем мюнхенської Баварії.

Баварія офіційно представила Мікаеля Кюїзонса у статусі нового гравця, передає твіттер мюнхенців.

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"Я знаю, що трансфер в Баварію – великий крок для мене, але відчуваю себе готовим і пишаюсь тим, що представлятиму такий великий клуб", – поділився Кюїзонс в коментарі офіційному сайту "роттен".

Зазначимо, що контракт гравця з Баварією розрахований до літа 2024-го року. Неофіційні джерела оцінюють суму трансферу в 10 млн євро.

У минулому сезоні Мікаель Кюїзонс відіграв 14 поєдинків за Борусію М, забивши гол і віддавши 2 результативні передачі.

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Трансфери Баварія Баварія Німеччина Трансфери Баварії Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Мікаель Кюїзонс Мікаель Кюїзонс
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