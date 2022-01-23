Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Баварія хоче підписати 24-річного нідерландця до кінця зимового вікна, стверджує Marca.

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Мюнхенці вже навіть контактували з представниками де Йонга. Свого часу Барселона віддала за зірку Аякса 85 млн євро, але хавбек не виправдовує усіх сподівань. Якщо Баварії не вдасться домовитися з Барселоною зараз, то чемпіони Німеччини здійснять нову спробу влітку.

Додамо, що у поточному сезоні де Йонг провів 25 матчів, оформивши один гол та 2 асисти.

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