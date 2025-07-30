Вінгер Браян Сарагоса перейшов з Баварії в Сельту на правах оренди.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про те, що орендувала у Баварії Браяна Сарагосу з правом викупу. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Баварія знайшла покупця на свій трансферний провал – його хотіла переманити Барселона

Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що Сельта орендує Сарагосу з зобов'язанням викупу за 13 млн євро, причому активація викупу буде залежати від підсумкової позиції Сельти в турнірній таблиці Ла Ліги. Проте в заяві Сельти про це нічого немає.

Баварія придбала гравця минулого літа у Гранади за 13 мільйонів євро. Він зіграв 171 хвилину в 7 матчах за німецький клуб, гольовими діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що в послугах Сарагоси зацікавлена Барселона. Але каталонці в підсумку підписали Маркуса Рашфорда, і необхідність у трансфері Сарагоси у них відпала.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля