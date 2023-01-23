Чемпіони Німеччини офіційно оголосили про негайне звільнення тренера воротарів Тоні Топаловіча.

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Хорват з німецьким паспортом провів у стркутурі Баварії майже 12 років, але співпраця з Юліаном Нагельсманном відверто не склалась. Топаловіч міг втратити роботу значно раніше, якби не хороші стосунки з керівництвом "ротен" і Мануелем Нойєром. Фахівцю дорікали за невміння працювати з молодими воротарями. Зокрема, Алєксандер Нюбель скаржився, що Топаловіч майже не розмовляв з ним і навіть не цікавився, як складається його оренда в Монако.

Нагадаємо, Баварія надовго втратила Нойєра та була змушена екстрено купувати 34-річного Яна Зоммера з Гладбаха. Наразі мюнхенці йдуть лідерами Бундесліги, а в 1/8 фіналу ЛЧ зійдуться з ПСЖ (14 лютого і 8 березня).

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