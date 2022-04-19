Баварія працює над продовженням контрактів з лідерами команди. Поточні чинні до літа 2023-го. Томас Мюллєр і Мануель Нойєр підпишуть нові угоди, а от Роберт Лєвандовскі може покинути клуб.

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На Лєвандовскі полює Барселона, однак за поляка доведеться викласти круглу суму. Баварія не відпустить 33-річного Роберта дешевше, ніж за 40 мільйонів євро, повідомляє Kicker.

Окрім цього, туго йдуть перемовини з Сержем Гнабрі. Вінгер вимагає суттєвого збільшення зарплати для нового контракту, на що Баварія не готова піти. Гнабрі не є незамінним, зважаючи на Комана та Сане, тому клуб розгляне пропозиції щодо трансферу.