"Баварія повинна здобути корону і з блиском піти у відпустку": Мюллєр здивував зухвалим прогнозом на фінал ЛЧ

"Шанс досягнути цього історичного визнання неймовірно мотивує. Ми можемо за відносно невеликий проміжок часу вдруге оформити требл. Для багатьох в нашій команді це буде перший требл в кар'єрі.

ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів

У ПСЖ є видатні, індивідуально сильні футболісти, а найголовніше – вони стали більш досвідченими. У світі немає жодної команди, яку можна було б повністю втримати на дистанції від власних воріт. Навіть попри те, що ми завжди цього прагнемо. Втім, наші ворота і досі захищає Мануель НойЄр.

Звичайно, ми відчуваємо величезну впевненість у собі. Тепер ми повинні здобути корону і з блиском піти у відпустку. Це буде класний фінал з двома великими командами! Перемога в Лізі чемпіонів – неймовірний стимул. Ми хочемо стати королями Європи!" – заявив Мюллєр в коментарі офіційному сайту Баварії.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів