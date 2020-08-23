toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ЗОРЯ

"Баварія повинна здобути корону і з блиском піти у відпустку": Мюллєр здивував зухвалим прогнозом на фінал ЛЧ

13:26 - Читать на русском
"Баварія повинна здобути корону і з блиском піти у відпустку": Мюллєр здивував зухвалим прогнозом на фінал ЛЧ
Томас Мюллєр / Сайт Баварії

Нападник Баварії Томас Мюллєр випромінює впевненість перед фіналом Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

 

"Шанс досягнути цього історичного визнання неймовірно мотивує. Ми можемо за відносно невеликий проміжок часу вдруге оформити требл. Для багатьох в нашій команді це буде перший требл в кар'єрі.

ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів

У ПСЖ є видатні, індивідуально сильні футболісти, а найголовніше – вони стали більш досвідченими. У світі немає жодної команди, яку можна було б повністю втримати на дистанції від власних воріт. Навіть попри те, що ми завжди цього прагнемо. Втім, наші ворота і досі захищає Мануель НойЄр.

Звичайно, ми відчуваємо величезну впевненість у собі. Тепер ми повинні здобути корону і з блиском піти у відпустку. Це буде класний фінал з двома великими командами! Перемога в Лізі чемпіонів – неймовірний стимул. Ми хочемо стати королями Європи!" – заявив Мюллєр в коментарі офіційному сайту Баварії.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів

blog_ava
Сьомін оцінив роль Кравця у нинішньому Динамо
08:54
4788
Теги
ПСЖ - Баварія Томас Томас Мюллєр Мануель Мануель Нойєр Баварія Баварія Ліга чемпіонів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
25
хв
ПСЖ
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?