Баварія вирішила не утримувати у себе опорного півзахисника Жоау Палінью.

Мюнхенці узгодили з Тоттенхемом оренду 30-річного португальця з необов'язковим пунктом про викуп, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. "Шпори" повністю покриватимуть зарплатню гравця.

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Баварія кілька вікон важко полювала на Палінью і рік тому нарешті вмовила Фулхем відпустити лідера за 51 млн євро. Втім, дебютний сезон опорника за "ротен" склався невдало – менше 1000 хвилин на полі, жодної результативної дії. Баварія вирішила повернути Палінью в добре знайому АПЛ, де він демонстрував топ-футбол.

Додамо, що цього літа Жоау встиг виграти Лігу націй зі збірною Португалії, хоча і там отримував обмаль ігрового часу.

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