Португальський хавбек Жоау Палінья все ж може реалізувати свою мрію та опинитися в Баварії.

Баварія знову активно працює над трансфером Паліньї, повідомляє The Athletic. Мюнхенці вже зробили першу пропозицію в 35 млн, переговори на активній стадії.

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Віцечемпіони Німеччини готові заплатити Фулхему 40-45 мільйонів євро. Палінья погодив контракт з Баварією на 4-5 років та мріє про перехід ще до Євро-2024.

Жоау мав стати гравцем Баварії минулого літа. Сторони погодили трансфер за 65 млн, футболіст навіть одягнув футболу перед фотосесією. Однак в останній момент угода зірвалась. За інформацією німецьких ЗМІ, португалець весь сезон тримав контакт з клубом і питав про трансфер.

Палінью просив собі в команду Томас Тухель. Венсан Компані проаналізував склад і також дійшов висновку, що в Баварії немає чистого опорника профілю Паліньї.