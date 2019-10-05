Баварія поступилась Хоффенхайму, Боруссія Д втратила перемогу на останніх хвилинах: 6-й тур Бундесліги, матчі суботи

У суботу відбулось п’ять матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини. Рахунок та звіт про матчі читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Німеччини, 2019/20, 7-й тур

Баварія – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Лєвандовскі, 73 – Адамян, 54, 79

Баєр – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Фолланд, 66 – Нкунку, 79

Падерборн – Майнц – 1:2

Голи: Золінскі, 14 – Квайсон, 8, Бросінскі, 32 (пен.)

Нереалізований пенальті: Коллінс, 79 (Падеборн)

Фрайбург – Боруссія Д. – 2:2

Голи: Вітсель, 20, Хакімі, 67, Аканджі, 90 (аг.) – Вальдшмідт, 55

Шальке – Кельн – матч розпочнеться о 19:30

Герта вдома легко переграла Фортуну

Мюнхенська Баварія весь перший тайм намагалась забити Хоффенхайму, однак м’яч вперто не ліз у ворота. Серж Гнабрі, Корентен Толіссо, Тьягу Алькантара – всі вони могли засмутити вболівальників гостей, однак їм або бракуало влучності, або чудово діяв Олівер Бауман. Наприкінці тайму героєм для Баварії став Мануель Нойєр, який після удару Штефана Поша впритул дивовижним сейвом врятував свої ворота від вірного гола. Другий тайм обернувся для господарів справжнім жахом. Спочатку Саркіс Адамян вивів Хоффенхайм вперед, а згодом Роберт Лєвандовскі рахунок зрівняв. Та вже згодом Адамян вдруге відзначився у воротах Нойєра і баварцям не вистачило навіть шість доданих до матчу хвилин аби врятувати нічию.

Друге та шосте місце чемпіонату – РБ Лейпциг та Байєр – зустрічались у Леверкузені. Перший тайм минув без забитих м’ячів, а у другій половині зустрічі команди обмінялись голами: на постріл Кевіна Фолланда влучно відповів Крістофер Нкунку.

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Майнц вже на 8-й хвилині забив Падеборну – з передачі Лєвіна Озтуналі відзначився Робін Квайсон. Господарям знабодилось лише шість хвилин аби відігратись – статус кво відновив Бен Золінскі. В середині тайму гравці Падеборна порушили правила у власному штрафному майданчику і Даніель Бросінскі з точки легко переграв Леопольда Цінгерлє. Наприкінці матчу господарі мали чудовий шанс відігратись, але Джамілу Коллінс не реалізував пенальті.

Справжній триллер влаштували Фрайбург і дортмундська Борусія. Першими відзначились гості – Вітсель не залишив шансів Шволову. На початку другого тайму Джан-Лука Вальдшмідт разунок зрівняв. Згодом Ашраф Хакімі вивів дортмундців вперед і все йшло до мінімальної перемоги гостей, аж поки на 90-й хвилині Мануель Аканджі не зрізав м’яч у власні ворота.

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