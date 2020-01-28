Баварія посперечається з англійськими грандами за Лемара

Атакувальний хавбек Атлетіко Тома Лемар має кілька пропозицій щодо продовження кар'єри.

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Лемар хоче отримувати більше ігрової практики, щоб потрапити до заявки збірної Франції на Євро-2020. Раніше гравцем цікавились Тоттенхем, Челсі та Арсенал, однак Баварія сподівається випередити лондонські клуби. Підсилення флангів стало пріоритетом мюнхенців у зимове трансферне вікно.

До слова, Лемар провів 21 поєдинок за Атлетіко в поточному сезоні (здебільшого виходи на заміну), але не відзначився результативними діями.

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