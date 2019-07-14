toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Баварія показала "сліпучу" гостьову форму на наступний сезон

13:14 244 Читать на русском
Баварія показала "сліпучу" гостьову форму на наступний сезон
Баварія / Reuters

Чемпіон Німеччини презентував другий комплект форми на сезон 2019/20.

Світлини нового екіпірування опублікував офіційний твіттер Баварії.

Депортіво виходить на війну – відомий клуб ефектно презентував нову форму з елементами ретро та революційною зміною

Форма виконана в білосніжному кольорі, який просто осліпляє, відбиваючи яскраве сонячне проміння. Також на комплекті присутні незначні сірі елементи. Технічним спонсором Баварії залишається компанія Adidas.

Рома презентувала "блискавичну" форму на наступний сезон

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 мюнхенці зробили "золотий дубль", вигравши чемпіонат та Кубок Німеччини.

blog_ava
Головні новини футболу 13 липня: Динамо зіграло останній спаринг на зборах, Маліновський за крок від Аталанти
07:00
1179
Теги
Німеччина Футбольна форма Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
22
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук