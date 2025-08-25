Баварія досягла домовленості з 24-річним нападником Челсі Ніколя Джексоном щодо трансферу, пише журналіст Bild Крістіан Фальк. Німецький клуб хоче взяти гравця в оренду, у зв'язку з чим готовий провести переговори з Челсі.

Раніше "сині" виставили Джексона на трансфер. Лондонський клуб проводить чистку складу і дав зрозуміти форварду, що Енцо Мареска не розраховує на нього в новому сезоні.

Минулий сезон вийшов для Ніколя нестабільним. Він провів 30 матчів в АПЛ, відзначившись 10 голами і 5 асистами.

