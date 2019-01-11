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Баварія подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо Мюллєра

14:07 0 Читать на русском
Баварія подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо Мюллєра
Томас Мюллєр / соцмережі

Баварія прагне задіяти форварда Томаса Мюллєра в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля і подасть апеляцію на рішення Дисциплінарного комітету УЄФА.

Баварія на своєму офіційному сайті повідомила, що прагне досягнути скорочення дискваліфікації Томаса Мюллєра.

Мюллєр пропустить обидва матчі проти Ліверпуля – рішення УЄФА

УЄФА виніс рішення покарати німця відстороненням на 2 матчі за удар Ніколаса Тальяфіко у поєдинку 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аякса (3:3).

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Баварією відбудуться 19 лютого та 13 березня.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
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