Баварія подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо Мюллєра

Баварія прагне задіяти форварда Томаса Мюллєра в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля і подасть апеляцію на рішення Дисциплінарного комітету УЄФА.

Баварія на своєму офіційному сайті повідомила, що прагне досягнути скорочення дискваліфікації Томаса Мюллєра.

Мюллєр пропустить обидва матчі проти Ліверпуля – рішення УЄФА

УЄФА виніс рішення покарати німця відстороненням на 2 матчі за удар Ніколаса Тальяфіко у поєдинку 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аякса (3:3).

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Баварією відбудуться 19 лютого та 13 березня.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто