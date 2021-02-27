26-лютого Джамал Мусіала відсвяткував своє повноліття. У цей день Баварія підписала з ним повноцінний професіональний контракт, повідомляє Bild.

Юний герой Баварії визначився зі збірною – за нього боролися Англія та Німеччина

18-річний гравець поставив свій підпис під 5-річною угодою. Згідно з умовами, хавбек буде отримувати зарплату у розмірі 5 мільйонів євро в рік. Нещодавно Мусіала пішов на ще один серйозний крок, заявивши, що виступатиме за збірну Німеччини, хоча на нього претендувала ще й Англія.

До слова, цього тижня Джамал відзначився дебютним голом в Лізі чемпіонів у ворота Лаціо. Загалом у юного півзахисника 27 матчів за основу Баварії в цьому сезоні та 4 м'ячі.

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