Баварія подарувала своєму таланту щедрий контракт на 18-річчя
Мюнхенський клуб пішов на приємний крок щодо 18-річного таланта Джамала Мусіали.
26-лютого Джамал Мусіала відсвяткував своє повноліття. У цей день Баварія підписала з ним повноцінний професіональний контракт, повідомляє Bild.
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18-річний гравець поставив свій підпис під 5-річною угодою. Згідно з умовами, хавбек буде отримувати зарплату у розмірі 5 мільйонів євро в рік. Нещодавно Мусіала пішов на ще один серйозний крок, заявивши, що виступатиме за збірну Німеччини, хоча на нього претендувала ще й Англія.
До слова, цього тижня Джамал відзначився дебютним голом в Лізі чемпіонів у ворота Лаціо. Загалом у юного півзахисника 27 матчів за основу Баварії в цьому сезоні та 4 м'ячі.
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