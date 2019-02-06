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Баварія побореться з Ювентусом за голкіпера Манчестер Юнайтед Хендерсона

21:16 21 Читать на русском
Баварія побореться з Ювентусом за голкіпера Манчестер Юнайтед Хендерсона
Дін Хендерсон / Фото footballfancast

Воротар Дін Хендерсон потрапив у коло інтересів європейських грандів.

Дін Хендерсон виступає за Шеффілд Юнайтед, але права на голкіпера належать МЮ.

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Баварія та Ювентус слідкують за 21-річним англійцем та розглядають можливість побачити голкіпера у своїх клубах, повідомляє ESPN.

У поточному році Хендерсон провів 5 матчів за Шеффілд, в яких пропустив 4 голи. Його команда зараз знаходиться на 3-й сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу та зберігає непогані шанси на вихід в АПЛ.

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