Контракт Леона Горецки з мюнхенцями завершується влітку 2026 року. Манчестер Юнайтед хоче залучити 30-річного німця до своєї команди, але півзахисник дав чітку відповідь англійцям.

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Як повідомляє cfbayerninsider, Горецка не планує покидати Баварію на цю мить. Манкуніанці сподіваються, що Леон ще може змінити свою думку, оскільки нещодавно підписав контракт з агенцією ROOF, яке тісно пов'язана з АПЛ. З іншого боку, німець – один із гравців, якого Венсан Компані найчастіше використовує у поточному сезоні, і на нього розраховує тренер.

А ось майбутнє Жоау Паліньї керівництво мюнхенців вирішило чітко. Португалець, якщо будуть пропозиції, покине клуб влітку. Найімовірнішим пунктом призначенням є Англія, де півзахисник себе добре зарекомендував, коли виступав за Фулхем. До слова, Жоау приєднався до мюнхенців за 51 млн євро.

Венсан Компані абсолютно не бачить Палінью у складі Баварії та не розраховує на гравця надалі. В кулуарах команди вважається, що трансфер Жоау був провальним. Cfbayerninsider стверджує, що португалець вірить, що зможе довести свою цінність Компані та досягне успіху саме у складі Баварії.

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