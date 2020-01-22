Баварія планує повернути Коутінью Барселоні – мюнхенці мають інші цілі на трансферному ринку

Німецький гранд не планує купувати права на бразильського хавбека Філіппе Коутінью, який виступає за Баварію в оренді з Барселони.

Мюнхенці повернуть зіркового гравця Барселоні після поточного сезону, інформує Bild. Керівництво Баварії планує зосередитись на трансферах Лероя Сане із Манчестер Сіті та Кая Хаверца з Байєра, тому не буде активізовувати опцію викупу прав на Коутінью.

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Зазначимо, що в поточному сезоні Коутінью зіграв за Баварію 22 матчі, забив 7 голів та віддав 7 гольових передач. Раніше з'являлася інформація, що Барселона і сама не проти повернути 27-річного гравця, адже у його послугах зацікавлений новий наставник команди Кіке Сетьєн.

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