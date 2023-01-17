Гладбахська Борусія відмовляється відпускати Янна Зоммера в мюнхенський гранд, повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

ПСЖ – Баварія: Нагельсманн оцінив шанси Мане відновитися від травми до матчу Ліги чемпіонів

Мануель Нойєр серйозно зламався під час відпустки і вилетів до кінця сезону, тому Баварія змушена швидко шукати нового голкіпера. "Ротен" сподівалися скористатится звичним планом – забрати лідера з іншої команди Бундесліги. Втім, Борусія виявилася вельми впертою. Остання пропозиція Баварії за Зоммера складала 8 мільйонів євро "чистими"+один мільон бонусами. "Жеребці" відхилили і її, хоча 34-річний щвейцарець влітку взагалі може стати вільним агентом.

До відновлення Бундесліги залишається 3 дні, а Баварія досі з вічним резервістом Ульрайхом у ролі основного кіпера. Вже 20 січня команда Нагельсманна зіграє на полі міцного РБ Лейпциг.

Скалоні, Мессі, Буну + найбільші невдахи ЧС. Підсумки Мундіалю в Катарі