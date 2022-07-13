Баварія прагне заробити на продажі нападника збірної Польщі 50 мільйонів євро і ще 10 млн у статусі бонусів, інформує Bild.

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Раніше Барселона пропонувала за Лєвандовскі 50 мільйонів. Саме стільки спершу вимагав мюнхенський гранд. Загалом очікується, що каталонцям доведеться витратити на підписання Роберта понад 160 мільйонів євро з урахуванням зарплатні, компенсації "ротен" та комісійних.

Нагадаємо, 33-річний нападник ще у травні відкрито заявив про свій намір покинути Мюнхен і приєднатись до Барселони. Зараз Роберт повернувся у розташування Баварії для проходження медогляду, але перебуває в очікуванні переїзду на Камп Ноу.

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