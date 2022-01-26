Олівер Кан – легенда Баварії та голова правління клубу – розповів про ситуацію з Нікласом Зюле, у якого влітку завершується контракт.

Нещодавно з'явилася інформація, що 26-річний центрбек покине клуб вільним агентом, адже не захотів підписувати нову угоду. Олівер Кан не став заперечувати цей факт.

"Звичайно, це неприємно. Перемовини з Нікласом тривали кілька місяців – клуб зробив йому дуже хорошу пропозицію, але інколи буває так, що сторони не досягли згоди. У Баварії він став одним із найкращих центральних захисників, демонструючи неймовірну гру впродовж п'яти років.

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Думаю, що клуб завжди з повагою ставився до нього. Те, що ми втратимо Зюле безкоштовно, – не дуже добре, але Баварія не є єдиним клубом, який опинився в такій ситуації. Згадайте хоча б Кіліана Мбаппе. На ринку таке трапляється.

Все нормально. Баварія завжди залишалася на вершині, навіть не витрачаючи великих коштів. Ким ми заміномо Зюле? Є Лукас Ернандес, Упамекано, Павар може зіграти в центрі. Не забувайте про Куассі", – цитує Кана Bayern&Germany.

У 2017-му Баварія заплатила Хоффенхайму 20 млн євро за Нікласа. У футболці Баварії Зюле провів 158 матчів, у нинішньому сезоні – 25.

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